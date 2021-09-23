Появилось видео усеянной трупами птиц улицы в российском регионе

В селе Усть-Тарка Новосибирской области местные жители стали свидетелями массовой гибели птиц. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видна усеянная телами ворон улица. Местные жители насчитали около 400 погибших птиц. Отмечается, что другие виды пернатых, а также кошки и собаки не пострадали.

Причину ЧП выясняют ветеринары. Они собрали биоматериал с вороньих трупов и отправили его на экспертизу в Новосибирск.

Ранее в другом российском регионе — Красноярском крае — нашли тысячи мертвых мальков осетра. Видео инцидента появилось в сети. Рыбу выпустили в реку по государственной программе несколько дней назад.