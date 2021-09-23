Нарышкин рассказал об обмене между спецслужбами России и США по Афганистану

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал об обмене данными между спецслужбами России и США по ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

«Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом», — сказал он. В частности, речь идет и об информации насчет угроз, которые могут исходить с территории этой страны.

Ранее представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и замминистра информации и культуры Забиулла Муджахид заявил, что требования, которые международное сообщество выдвигает к новому афганскому правительству, во многом завышены и нарушают международное законодательство.

До этого ожидания международного сообщества от «Талибана» раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, мир ждет, что они будут соблюдать взятые обязательства. Российская сторона также не спешит признать новое афганское правительство. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.