Модель извинилась перед отцом за появление на публике в оголяющем тело платье

Американская актриса и модель Амелия Хэмлин (Amelia Hamlin) появилась на публике в откровенном образе и извинилась перед отцом. Соответствующий материал публикует News.com.ua.

Известно, что 20-летняя манекенщица посетила вечеринку журнала Perfect, которая состоялась в рамках Недели моды в Лондоне 19 сентября. Папарацци запечатлели ее в платье-кольчуге с перекрестным верхом, которое оголяло ее тело. Знаменитость предстала перед фотографами без бюстгальтера и с ярким макияжем в золотых тонах.

После вечеринки Хэмлин опубликовала сторис в своем Instagram (на данный момент они удалены), в которых показала скриншот переписки с членами семьи. «Пап, прости за мои торчащие соски, это мода», — написала она в сообщении, на что ее мама ответила: «Только что увидела! Да, это мода». Отец девушки, актер Гарри Хэмлин (Harry Hamlin), никак не отреагировал на высказывание дочери.

Ранее в сентябре Меган Фокс пришла на премию MTV в прозрачном платье. Ее засняли на красной ковровой дорожке в блестящих трусах-стрингах и платье длины макси из прозрачной ткани люксового бренда Mugler, которое полностью обнажало ее тело. Она позировала вместе с ее возлюбленным, музыкантом Machine Gun Kelly.