Алиев оценил роль русского языка в Азербайджане

Русская община является важной составляющей азербайджанского общества и вносит в него культурное разнообразие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию «Национальная оборона».

По его словам, так сложилось исторически, и Азербайджан высоко ценит русских граждан, которые участвуют в укреплении двусторонних связей между странами. Президент также оценил роль русского языка в обществе. Он пояснил, что в стране открыты 340 школ, где обучение ведется на русском языке. Кроме того, отметил Алиев, в университетах также есть факультеты с обучением на русском.

«Это я считаю тоже важным фактором наших межгосударственных отношений», — заключил глава государства. Говоря о событиях 44-дневной войны 2020 года, Алиев также упомянул роль России и лично Владимира Путина в прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха и выразил надежду на дальнейшее содействие Москвы в налаживании диалога с Арменией.

Сегодня русский язык используется в большинстве стран, входивших в состав СССР, однако в некоторых из них власти ведут активную националистическую политику, которая ущемляет свободы русскоговорящих граждан. В частности, негативные тенденции преобладают в Казахстане, где, несмотря на официальный статус русского языка наряду с казахским, националисты начали проводить унизительные «языковые рейды», дискриминирующие русских.