Стиль доминатрикс станет модным трендом

Модель журнала Playboy из Бразилии назвала стиль доминатрикс будущим модным трендом. Ее слова приводит Daily Star.

По словам Ясмин Сантос (Iasmin Santos), ее вдохновил образ предпринимательницы Ким Кардашьян, в котором она посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Она объяснила, что одежда в стиле доминатрикс станет модной, поскольку ее смысл заключается в том, чтобы «становиться смелее и проверять границы дозволенного».

Модель заверила, что если в будущем люди будут массово одеваться как секс-работники, то это перестанет быть чем-то вульгарным и не будет привлекать много внимания. «Чувственность и удовольствие должны быть вынесены на улицу в виде одежды. Я считаю, что корсеты, черная кожа и нижнее белье не должны быть запрещены для демонстрации в интернете или на улице», — заявила бразильянка.

Сантос также добавила, что планирует пополнить свой гардероб элементами стиля доминатрикс, например кожаными высокими и облегающими сапогами.

В сентябре одежда в стиле БДСМ вернулась в моду. Совладелец фетиш-портала MegaPleasure Лу Остин (Lou Austin) считает, что возвращение в моду вещей в стиле БДСМ связано с «коллективной травмой», полученной обществом из-за пандемии коронавируса. «Я не удивлюсь, если эта пандемия вызовет возрождение ношения масок как в спальнях, так и на подиумах в знак солидарности с коллективной травмой, которую мы все пережили за последний год», — сказал он.