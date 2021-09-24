Лукашенко приехал отдыхать в Сочи

РИА Новости: Лукашенко прилетел в дом отдыха в Сочи, который он использует как резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с частным визитом в Сочи. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, белорусский лидер приехал отдыхать. «[Лукашенко] прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию», — уточнил он.

Ранее Лукашенко пообещал не удерживать власть «посиневшими руками». Он отметил, что референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было запланировано.

Президент Белоруссии заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне протестов, вспыхнувших в стране после президентских выборов в 2020 году. Он уверял, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост. «С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — говорил Лукашенко.