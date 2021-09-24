На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»

На одном из украинских полигонов завершились государственные испытания миномета МП-120, разработанного компанией «Украинская бронетехника». Изделие призвано заменить в войсках миномет «Молот», дефекты которого приводили к разрыву ствола. Об окончании испытаний сообщает Defense Express.

Инженер-испытатель «Украинской бронетехники» Владимир Ковтун отметил, что новый миномет получил ряд конструктивных отличий от используемых в войсках минометов. МП-120 оснащен опорной плитой новой формы и прицелом иностранного производства с подсветкой шкал, а живучесть миномета повысили за счет новой технологии производства, пишет издание.

Разработчики уверяют, что новый миномет обладает лучшей точностью и кучностью стрельбы по сравнению с предшественниками. Примечательно, что конструкторы уделили особое внимание предохранителю от двойного заряжания. Это устройство делает невозможным заряжание второй мины, которое может привести к разрыву снаряда в стволе.

В новом предохранителе реализовали решения, которые призваны не допустить съем устройства расчетами. Ранее предохранители убирали из-за их несовершенства, подчеркивают авторы.

Инженер-испытатель «Украинской бронетехники» отметил, что в ходе испытаний был подтвержден ресурс ствола миномета в 5000 выстрелов.

В 2015 году киевское предприятие «Завод "Маяк"» разработало миномет М-120-15 «Молот». Новая разработка должна была заменить советский миномет 2Б11. В 2018 году стало известно о дефектах в конструкции украинского миномета, которые приводили к разрыву ствола и гибели людей. Позже эксперты выяснили, что стволы «Молотов» выполнены из мягкой стали.