Кремль поддержал предложение по ограничению жестоких сцен на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, который предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что массовая доступность сцен с насилием и жестокостью на телевидении и в компьютерных играх провоцирует негативные последствия. Однако подобные ограничения нужно серьезно обсудить, считает представитель Кремля.

Ранее Александр Бастрыкин предложил ограничить трансляцию сцен насилия и жестокости на федеральных каналах. По его мнению, демонстрация жестокости негативно влияет на молодежь и пробуждает в них агрессию.