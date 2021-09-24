Консул РФ сообщила о состоянии россиян в столкнувшемся с орлами самолете на Кубе

Консул РФ: российские туристы не пострадали при столкновении самолета с птицами на Кубе

Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе заявила, что российские туристы не пострадали при столкновении самолета с птицами на Кубе. Его слова передает ТАСС.

«Представители туроператоров сообщили нам, что инцидент произошел вчера. Никто не пострадал, всех туристов разместили в гостиницах на время ожидания другого самолета. Сейчас они уже на пути в Москву», — сообщила дипломат. По ее словам, обращений или жалоб от россиян в консульство не поступало.

24 сентября стало известно, что самолет, вылетавший из кубинского Варадеро в Москву, при разгоне столкнулся со стаей орлов. Из-за инцидента рейс пришлось отложить.

На размещенных в сети кадрах, снятых на борту воздушного судна, виден пассажирский лайнер, который едет по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости. Можно заметить, как под крылом раз в несколько секунд вспыхивает пламя, после чего от самолета отлетает туша птицы.