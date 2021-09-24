Брат футболиста сборной Афганистана назвал виновных в гибели игрока

Хаджи Ахмед Закария, старший брат футболиста молодежной сборной Афганистана Заки Анвари, рассказал о том, как погиб игрок. Интервью с ним опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

Родственник спортсмена заявил, что семья была против побега Анвари за границу, но тот сказал по телефону, что практически попал в самолет и имеет хорошие шансы. Через 15 минут с его телефона позвонил неизвестный и сообщил о смерти футболиста.

После этого родственники приехали в аэропорт Кабула, но смогли найти тело спортсмена только спустя двое суток. В случившемся Закария винит американских военных. По его словам, солдаты не должны были подпускать людей к самолетам. Брат футболиста потребовал от афганских властей и мирового сообщества расследовать гибель игрока и других афганцев в аэропорту.

О смерти Анвари стало известно 18 августа. Спортсмен был в числе тех, кто попытался покинуть страну на американских военных самолетах. Части тела футболиста были обнаружены в отсеке шасси.