Появились подробности о столкнувшемся с турецким судном российском сухогрузе

Российский сухогруз, столкнувшийся в Босфоре с турецким, ходил под флагом Мальты и ФРГ

Российский сухогруз «Русич-10», столкнувшийся с турецким судном в проливе Босфор, раньше ходил под флагами Мальты и ФРГ. Подробности об этом появились на информационном портале о морских судах Fleet Photo, передает РИА Новости.

По данным сайта, сухогруз был построен в 2006 году на Окской судоверфи, его длина составляет 128 метров, ширина — 17.

Под флагом Мальты «Русич-10» ходил в 2007 году. Под флаг Германии он перешел в 2010-м, а под российский — в 2012-м. На данный момент его порт приписки находится в Санкт-Петербурге, владельцем является компания «Волжское пароходство».

Ранее сообщалось, что в проливе Босфор возле района Йеникей в Стамбуле произошло столкновение двух судов — российского «Русича-10» и турецкого Tahsin İmamoğlu. Предварительно, никто не пострадал, ущерб получили только сухогрузы.