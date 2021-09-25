Лавров рассказал о просьбе к России «не работать» в Африке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал Россию «не работать» в Африке в сфере безопасности, заявив, что это «их место». Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Как мне сказал Жозеп Боррель — вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал», — сказал российский министр.

Он отметил, что было бы лучше синхронизировать действия Европейского Союза и России в том, что касается борьбы с терроризмом. «Не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе», — подчеркнул Лавров.

«А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя», — возмутился он.

23 сентября Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты затронули широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Помимо этого, Лавров и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Россией и Евросоюзом.