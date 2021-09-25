В память о погибших в карабахской войне объявят минуту молчания

В Армении пройдет минута молчания в память о погибших в Карабахе в 2020 году

Минута молчания на всей территории Армении будет объявлена 27 сентября в 11:00. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Ее проведут в память о погибших во время 44-дневной войны между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном осенью 2020 года.

Также минута молчания пройдет на подконтрольной армянам территории Нагорного Карабаха. Кроме того, в 10:30 во всех церквях и храмах Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви будет отслужена поминальная месса.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная НКР заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

