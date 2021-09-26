В США придумали замену оскорбительному слову

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом придумал, как заменить оскорбительный, как он считает, термин «иностранец». Он подписал документ, согласно которому это слово признается устаревшим, сообщается на сайте офиса главы штата.

Сообщается, что такие формулировки, как «иностранный гражданин» и «иностранец» вычеркнут из текстов законов штата и заменят на «более подходящие слова». Такими словами стали «неграждане» и «иммигранты». Ньюсом считает, что слово «иностранец» является оскорбительным и заявил, что оно долго подпитывало разногласия. Также он напомнил, что Калифорния является лидером среди американских штатов по «продвижению проиммигрантской политики».

Ранее стало известно, что французский дом моды Balenciaga обвинили в оскорблении целой расы из-за необычного дизайна спортивных брюк. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.