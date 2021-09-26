Известная телеведущая обвинила Аллу Пугачеву в подлом поведении

Известная российская телеведущая Ангелину Вовк обвинила певицу Аллу Пугачеву в подлом и некрасивом поступке, который произошел несколько лет назад на фестивале «Песня года». О конфликте артистка рассказала ведущей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Лере Кудрявцевой, пишет «Экспресс Газета».

Вовк призналась, что ранее дружила с Пугачевой, однако общение прервалось из-за инцидента на фестивале «Песня года» несколько лет назад, куда Вовк и актера Евгения Меньшова позвали быть соведущими. Тогда, по словам телеведущей, Пугачева имела отношение к этому проекту. Вовк подчеркнула, что поведение Примадонны было для нее оскорбительным.

«Тогда Алла Борисовна помогла продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции программы на канале НТВ, и первое, что сделала Пугачева, — вышвырнула бессменных ведущих "Песни года" Вовк и Евгения Меньшова», — отмечает издание. В итоге Вовк и Меньшова не допустили на сцену — гостья шоу «Секрет на миллион» считает, что это было личное указание Пугачевой.

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: "Лина, Женя, где вы?" А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — заявила Вовк.

Ранее в сентябре народная артистка России Ангелина Вовк назвала счастьем отсутствие у нее детей. Она отметила, что раньше отвечала на вопрос о детях с сожалением, но теперь реагирует на него спокойно.