Прокуратура проверит столкновение сухогрузов России и Турции в Босфоре

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения сухогрузов в проливе Босфор

Прокуратура начала проверку после столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор. Об этом в воскресение, 26 сентября, сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, проверяется соблюдение правил безопасности плавания российского сухогруза «Русич-10» и турецкого Tahsin Imamoglu. В ведомстве намерены проверить все обстоятельства происшествия, вызвать судовладельца для объяснений. После этого будет дана оценка действиям ответственных лиц, при наличии оснований будут приняты меры.

25 сентября сообщалось, что 128-метровое российское судно «Русич-10», которое следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию, столкнулось с 90-метровым турецким Tahsin İmamoğlu. Инцидент произошел у берегов района Йеникей в Стамбуле. Никто не пострадал. К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.

Возможной причиной столкновения назвали отказ рулевого управления у судна Турции.