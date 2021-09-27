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Испортившие 800 самокатов в Москве оказались поклонниками Маэстро Понасенкова

Трое мужчин, обмазавших 800 самокатов солидолом, познакомились под видео Понасенкова
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Фото: АГН «Москва»

В Москве поймали троих мужчин, обмазавших 800 электросамокатов солидолом. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

Оказалось, что испортившие самокаты Булат Ашихмин, Олег Лукин и Роман Лебедев являются поклонниками публициста и историка Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро. Россияне познакомились в комментариях под одним из видео Понасенкова.

Инцидент произошел 26 августа. Мужчины встретились на станции метро «Шаболовская» и направились в сторону «Октябрьской», где находилась парковка с электросамокатами. Россияне три часа портили электронные панели самокатов разных компаний и закончили свой маршрут возле метро «Комсомольская».

Как пишет канал, после инцидента Маэстро выпустил новое видео под названием «Понасенков против электросамокатов».

За порчу самокатов трое россиян выплатили один миллион рублей, об этом пишет Forbes. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent и «Яндекс Go», самокаты которых были повреждены, решили перевести деньги в благотворительные фонды.

В августе сообщалось, что в центре Москвы на Ленинском проспекте и Крымском Валу неизвестный обмазал самокаты солидолом — запачканы были электронные панели самокатов Nine bot max pro.

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