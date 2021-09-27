Хоккеист сборной России отреагировал на возвращение Знарка

Нападающий «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что поздравил Олега Знарка с назначением на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Игрок отметил, что положительно отреагировал на новость и пожелал тренеру удачи. По его словам, у них хорошие отношения. Шипачев также отметил заслуги Знарка на посту главного тренера сборной.

Форвард «Динамо» заявил, что всегда с радостью выступает за национальную команду. Однако в настоящее время хоккеист сосредоточен на выступлениях за клуб.

О возвращении Знарка стало известно в пятницу, 24 сентября. Специалист возглавлял сборную Росси с 2014 по 2018 год, под его руководством команда побеждала на чемпионате мира и Олимпиаде. Оба раза в составе национальной команды присутствовал Шипачев.