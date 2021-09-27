Суд оставил в силе приговор историку-расчленителю Соколову

Петербургский суд оставил без изменений приговор историку-расчленителю Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет заключения за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд отказался смягчить наказание Соколову, изменив приговор лишь в части обращения с вещественными доказательствами.

Ранее суд отказал историку в предоставлении общественного защитника. Осужденный просил предоставить ему защитника Екатерину Красовскую для «донесения правды», а также озвучивания заявлений для общественности и общения с родственниками, однако судья отметила, что интересы Соколова уже представляют два профессиональных адвоката.

25 декабря Олега Соколова признали виновным в убийстве любовницы и незаконном хранении оружия, из которого он ее застрелил. Установлено, что историк совершил преступление на почве ревности.

Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.