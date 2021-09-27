Три туристки пропали в Приморском крае

В Приморье спасатели ищут трех туристок, пропавших в окрестностях горы Фалаза. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Уточняется, что женщины отправились в поход 25 сентября. Информация о пропаже поступила 27 сентября. Местоположение туристок до настоящего времени неизвестно.

На место предполагаемого маршрута группы были направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю и сотрудники полиции. Всего к поискам привлекли восемь человек и три единицы техники.

Ранее в Иркутской области нашли живой пропавшую туристку из Москвы, пытавшуюся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке. Женщина больше выживала в сибирской тайге. Ее обнаружили охотники и рыболовы — мужчины случайно встретили туристку у берега. Муж женщины погиб, предположительно, из-за обострения заболевания.