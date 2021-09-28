В Армении прошла акция протеста из-за недовольства мерами борьбы с пандемией

В Армении граждане, недовольные политикой властей по борьбе с пандемией, устроили акцию протеста с требованием отменить некоторые антикоронавирусные меры. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Собравшиеся считают незаконным требование министра здравоохранения об обязательном тестировании для невакцинированных граждан каждые две недели. Также участники протеста заявили, что сотрудники здравоохранительного ведомства регулярно прибегают к мошенническим схемам.

В частности, один из митингующих недоумевает, почему цена на ПЦР-тест после введения обязательного тестирования упала в 2-2,5 раза. Другая гражданка отметила нецелесообразность ограничений и заявила, что правительству следовало бы позволить людям выбирать между вакцинацией и письменным отказом от нее.

При этом глава Министерства здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что резерв коек для больных COVID-19 почти полностью исчерпан, и в стране фиксируется большое число тяжелых случаев заражения вирусом.

В Армении к использованию одобрены вакцины AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, а также российский препарат «Спутник V». 6 сентября местный Минздрав одобрил к применению «Спутник Лайт». Предполагается, что препарат будет использоваться в качестве бустера для других прививок от коронавируса.

По последним данным, коронавирусом в республике с начала пандемии заразились свыше 254 тысяч человек, жертвами инфекции стали более пяти тысяч пациентов.