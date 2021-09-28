Франция поставит три фрегата для Греции после разрыва контракта с Австралией

Французская судостроительная компания Naval Group заключила контракт с греческим правительством на поставку трех фрегатов типа FDI-HN. Об этом сообщает канал BFM Business со слов источника в Елисейском дворце.

Известно, что покупка обошлась Афинам в пять миллиардов евро. Фрегаты FDI-HN проекта Belharra весят 4,2 тысячи тонн и имеют длину более 120 метров. Они оснащены новейшими радиолокаторами, разработанными корпорацией Thales, а также противокорабельным, зенитным и противолодочным вооружением.

По информации источника, переговоры по этому контракту шли несколько месяцев. Конкуренцию Naval Group в борьбе за контракт с Афинами составили поставщики из Нидерландов, Германии и США. Источник подчеркнул, что Греция отклонила американское предложение из-за дорогостоящего обслуживания, а также из-за «отношения США к партнерам». Речь идет о создании альянса AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном, из-за которого Австралия разорвала контракт с Францией на поставку атомных субмарин.

Источники греческого ресурса Defence Review, близкие к переговорам Минобороны Греции с Naval Group сообщили, что все три фрегата будут поставлены в 2025-2026 годах. Более того, есть информация, что греческие ВМС хотят закупить у французов три корвета типа GoWind 2500 стоимостью 350 миллионов евро каждый. Также Naval Group может получить контракт на модернизацию четырех немецких фрегатов типа MEKO, находящихся в составе греческого флота с 1998 года.

16 сентября правительство Австралии разорвало контракт с Naval Group на поставку 12 атомных подводных лодок общей стоимостью 66 миллиардов долларов. Соглашение, о котором идет речь было заключено между Парижем и Канберрой еще в 2017 году. Отказу Австралии от покупки французской военной техники предшествовало заключение альянса AUKUS, в рамках которого США и Великобритания обязались обмениваться с Канберрой оборонными технологиями.