КНР обяжет несовершеннолетних геймеров подтверждать личность для доступа к играм

Власти Китая намерены внедрить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров в рамках госпрограммы по предотвращению развития у детей игровой зависимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Государственного совета КНР.

В программе развития детей, разработанной на 2021-2030 годы, значится, что унифицированная электронная аутентификация личности несовершеннолетних в онлайн-играх позволит улучшить классификацию игровых продуктов, проверку контента и реализацию мер по ограничению времени, которое ребенок или подросток может проводить за игрой.

Усиленный надзор, по мнению китайских властей, а также улучшение и внедрение систем мониторинга, идентификации и удаления нежелательной информации в сети позволит наказывать тех, кто использует интернет для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.

Обеспечивать «безопасную и здоровую онлайн-среду», а также защищать права и интересы несовершеннолетних в киберпространстве, согласно документу, будут обязаны правительства на всех уровнях, предприятия, школы, семьи и общество в целом. В свою очередь провайдеры онлайн-игр, онлайн-трансляций, аудио и видео контента, а также социальные сети в соответствии с законом должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Лицам младше 16 лет запрещается предоставлять услуги по регистрации учетной записи для ведения онлайн-трансляций. Кроме того, усиленное внимание власти намерены уделять «защите личной информации и частной жизни детей».

В конце августа правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

