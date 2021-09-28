Женщина показала неудачный результат стрижки в салоне и рассмешила подписчиков

Блогерша продемонстрировала свою новую прическу после неудачной стрижки в салоне красоты и рассмешила подписчиков. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Кейт (Kate) объяснила, что решила сменить имидж и сделать стрижку «каскад». По ее словам, она уже стриглась подобным образом неделю назад, однако ей не понравился результат, и она решила посетить салон повторно. Женщина показала, что после второго посещения парикмахера ее прическа стала выглядеть еще хуже, поскольку пряди у лица оказались неровными.

«Запишу еще одно видео, когда найду нового мастера. Кажется, придется более ответственно подойти к поиску», — подписала она ролик, набравший два миллиона просмотров и 130 тысяч лайков.

Пользователей сети рассмешила прическа Кейт. «Почему они так с тобой поступили? Я бы с закрытыми глазами подстриг тебя гораздо лучше», «Я бы подстригла тебя без зеркала при мощных порывах ветра и получила бы идеальный результат», «Ты выглядишь как бездомная собака», «Мне очень жаль, что с тобой случилось такое», — писали они.

Ранее в сентябре девушка захотела сменить имидж и осталась без части волос. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @jaimeeemilyy объяснила, что захотела сменить имидж и отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать окрашивание волос. Девушка прикрепила снимки со своей старой прической и подчеркнула, что ранее у нее были здоровые и густые волосы средней длины бордового оттенка.