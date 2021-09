Выявлена новая угроза для шельфовых ледников Антарктиды

Исследователи из США показали, что причиной разрушения шельфовых ледников Антарктиды является истончение так называемых ледяных меланжей — смеси обломков айсбергов, наносного снега и замерзшей воды. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С помощью разработанных в агентстве компьютерных моделей, полученной в ходе операции IceBridge информации (программы по мониторингу полярных ледников) и спутниковых данных исследователи проанализировали, какие из разломов в шельфовом леднике Ларсен С вероятнее всего приведут к образованию нового айсберга. Они выбрали 11 из них, приведших в 2017 году к отколу A68 — на тот момент самого большого айсберга в мире — и смоделировали для каждого три сценария: истончения ледника из-за таяния, утоньшение ледяного меланжа и вариант, где эти факторы сочетаются.

Выяснилось, что первый сценарий приводил к уменьшению разломов — среднегодовой показатель их расширения падал с 79 до 22 метров. Третий сценарий также замедлял увеличение разломов, хотя и в меньшей мере. Однако истончение ледяного меланжа приводило к тому, что среднегодовое увеличение разломов в леднике вырастало с 76 до угрожающих 112 метров.

Исследователи отмечают, что этот феномен позволяет гораздо лучше объяснить происходящее в последнее время отступление и разрушение шельфовых ледников Антарктиды, чем модели, построенные на механизме гидроразрыва. «Когда толщина меланжа достигает всего 10-15 метров, он становится сродни воде, и разломы в шельфовых ледниках начинают расти», — отмечает ведущий автор исследования, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Эрик Ларур. Истончает меланж теплая вода из океанов, объясняют ученые.