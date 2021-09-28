Политолог назвал цель присутствия американских военных в Средней Азии

Американские военные хотят разместиться на российских базах в Средней Азии, чтобы иметь возможность угрожать Китаю. Такую цель США назвал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что после вывода американского военного контингента из Афганистана США нужно сохранить свое военное присутствие в регионе. При этом Мендкович напомнил, что Соединенные Штаты пытались разместить новые базы и использовать уже имеющиеся в Средней Азии еще до вывода своих войск с афганской территории.

Эксперт также отметил, что американские военные, вероятно, хотели бы использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. По его мнению, Москва вряд ли согласится на подобное сотрудничество ввиду невозможности доверять политическим соглашениям с Вашингтоном. «В конце концов Россия готова сама обеспечивать регион в условиях усиления афганской угрозы», — заключил он.

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым задал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в странах Средней Азии. По данным издания, Герасимов не дал Милли конкретного ответа.