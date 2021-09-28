Россиянин раскрыл способ прожить неделю на турецком курорте на 15 тысяч рублей

Россиянин в качестве эксперимента отправился в Анталью и прожил неделю на турецком курорте, потратив при этом 15 тысяч рублей. В задании принял участие корреспондент «Тонкостей туризма», способы экономии раскрыты на сайте портала.

Так, в первую очередь турист обменял рубли на лиры и разделил все свои средства на семь равных частей — получилось, что в день он мог тратить по 242 турецкой лиры. В качестве экономии путешественник остановился в мини-апартаментах с кухней, чтобы иметь возможность готовить себе еду самостоятельно. Тем не менее, россиянин также питался в недорогих кафе и в заведениях, которые находятся вдалеке от туристических маршрутов.

«Порции в турецких кафе огромные, балом правит мясо, часто к блюдам подают бесплатный хлеб, соусы, салаты и напитки. Всего на еду в ресторанах, кафе, кебабных было потрачено 210 лир, на закупку продуктов на неделю в супермаркетах Migros и Sok ушло еще около 120 лир. Итого — 365 лир на еду», — отмечается в статье.

В большинстве случаев корреспондент предпочитал автобусам и трамваям пешие прогулки, поэтому на общественный транспорт он потратил 21 лиру. Турист отдыхал на самом близком к нему пляже Коньяалты — семь дней пользования различной инфраструктурой и перекусы в кафе у моря обошлись ему в 190 лир.

Помимо прочего, в Анталье россиянин успел посетить «Аквалэнд» — стоимость билета 98 лир, и пиратский корабль за 220 лир. Также бюджет путешественника позволял приобрести экскурсию в Памуккале или отправиться в круиз по реке Манагавт, но ввиду нехватки времени россиянин предпочел потратить оставшиеся 800 лир на турецкие сладости, кофе, специи и сувениры.

Ранее в сентябре россиянин отдохнул в Ялте, потратив за неделю 12 тысяч рублей, и раскрыл способ экономии во время путешествия. Так, путешественник разделил всю имеющуюся сумму на семь частей — каждый день он мог тратить по 1714 рублей.