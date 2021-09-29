В Дагестане создадут биосферный парк

До 2030 года в Дагестане создадут первый биосферный парк

В Дагестане в районе села Ленинаул Ногайского района создадут первый в регионе биосферный парк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан.

Площадь парка займет более десяти тысяч гектаров и будет включать в себя исследовательский центр и питомник растений. Ожидается, что это поможет реабилитировать и восстановить природу Ногайского района.

Также на территории парка оборудуют рекреационный комплекс «Золотой город» на площади 100 гектаров. Он будет способствовать развитию спортивно-оздоровительного, экологического и аграрного туризма. В состав комплекса планируют включить «Ногайскую деревню» с музеем, экофермой, конезаводом с беговой дорожкой, садами и средствами размещения для туристов. Кроме того, будет построен туристско-развлекательный комплекс с аквапарком, спортивно-оздоровительный комплекс, автокемпинг и солнечная электростанция.

Уточняется, что новый объект должен появиться до 2030 года. Его реализацией займутся в 2022-2024 годах.