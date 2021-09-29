Россиянка описала отдых в пансионате на юге страны фразой «не рекомендую никому»

Россиянка отдохнула в пансионате на Азовском море и рассказала об ужасном номере

Россиянка побывала в пансионате в поселке Кучугуры на Азовском море и описала свой отдых фразой «не рекомендую никому». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что решила приехала в это место на юге страны только потому, что ее дочь участвовала в сборах по воздушной акробатике на пилоне, которые проходили на территории данного пансионата. Двухместное размещение с питанием им обошлось в четыре тысячи рублей в день. Также вместе с ними в номер заселилась подруга дочери и ее бабушка.

«В одной комнате две односпальные кровати. Матрасы продавленные. Просто ужасное состояние. Во второй комнате раскладывающиеся диван, кровать и выход на балкон-террасу. Кстати, холодильник и телевизор только в одной комнате», — описала обстановку туристка.

Больше всего путешественницу шокировала вода, бегущая по стене, и отсутствующая часть раскладывающегося дивана. Россиянка отметила, что администрация пансионата отказалась переселять их в другой номер ввиду заполненности номеров, однако пообещала все отремонтировать в течение дня.

Тем не менее, проблемы с капающей водой, которая также появились и в ванной комнате, не смог решить даже главный инженер пансионата — по словам россиянки, «воды в санузле стало по щиколотку». Помимо прочего, женщина нашла и другие недостатки — ржавые смесители и грязное постельное белье.

«К восьми часам вечера у меня сдали нервы. Вода стоит. Становится только хуже. Бежать стало даже сильнее. Не выдержала, устроила в администрации скандал, потребовала деньги обратно», — поделилась переживаниями россиянка.

После этого женщину с дочерью переселили в другой номер, который был «ничем не лучше». «На сборах конечно важны тренировки, но полноценный нормальный отдых ребенку тоже нужен для восстановления. С такими условиями проживания — это просто невозможно», — подытожила россиянка.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула под Анапой и описала курорт фразой «грязно и неопрятно». Особенно ее возмутило состояние местных пляжей — они были завалены гниющими водорослями, которые никто «не торопился убирать».