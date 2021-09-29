Россиянин принес военный снаряд в отдел полиции и устроил переполох

В Красноярске оцепили полицейский отдел после того, как туда принесли снаряд времен ВОВ

В Красноярске мужчина устроил переполох в отделе полиции, когда принес снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

43-летний россиянин обнаружил его на берегу реки во время рыбалки. Он принес артиллерийский снаряд домой, а на следующее утро отнес в ближайший полицейский отдел и оставил его на улице возле шлагбаума. Силовики оцепили участок, осмотрели снаряд, а мужчину задержали на несколько часов.

По информации канала, после этого в квартире россиянина прошел обыск. Найденный заряд оказался рабочим, его утилизировали.

Ранее сообщалось, что россиянин отправился в лес собирать грибы и случайно обнаружил шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы проржавели и деформировались.

