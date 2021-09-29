Названа предварительная причина смерти редактора «Копейского Рабочего»

Главный редактор Копейского телевидения и экс-редактор прославившейся в Голливуде уральской газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк, вероятно, скончалась от энцефалита головного мозга. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По данным телеканала, врачи продолжают устанавливать причину смерти журналистки, точный диагноз пока неясен, однако известно, что вероятной версией кончины Викалюк медики называют энцефалит головного мозга.

Ранее стало известно, что Анна Викалюк внезапно умерла в возрасте 35 лет. Согласно предварительным данным, журналистка почувствовала себя плохо в середине сентября. У нее поднялась температура, через какое-то время она упала в обморок, после чего ее положили в больницу. Однако ее состояние продолжало ухудшаться, несмотря на старания врачей. В госпитале Викалюк скончалась не выходя из комы.

До лета 2021 года Викалюк возглавляла редакцию «Копейского рабочего». Издание стало популярно благодаря снимкам, ставшим впоследствии вирусными, на которых именитые голливудские актеры вроде Тома Хэнкса, Джонни Деппа, Николь Кидман и Мэтта Деймона держали в руках печатные номера газеты. Интернет-пользователи сочли снимки поддельными, но затем выяснилось, что фотографии настоящие. Супруга одного из голливудских продюсеров оказалась родом из Копейска, она и придумала, как сделать главную газету родного города популярной. Она просила звезд сфотографироваться с печатным изданием в руках.