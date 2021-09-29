Россиянам раскрыли стоимость авиабилетов в популярную пляжную страну

Россиянам раскрыли стоимость авиабилетов на Шри-Ланку и объяснили правила въезда в страну. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным системы бронирования авиакомпании «Аэрофлот», прямые рейсы из Москвы в Коломбо запускаются 4 ноября с частотой два раза в неделю. Перелет в обе стороны без багажа обойдется в 38 тысяч рублей на одного пассажира, с багажом — в 40,1 тысячи рублей. Более дорогой вариант — рейс авиаперевозчика SriLankan Airlines. Стоимость билета начинается от 45 тысяч рублей.

Как заявили представители туроператора «Интурист», с 1 октября вакцинированные путешественники не обязаны сдавать ПЦР-тест по прибытии на популярный пляжный курорт при условии отрицательного результата теста, сданного перед поездкой.

«Это послабление, которого очень ждет рынок. Рассчитываем получить официальное подтверждение этой информации от туристических властей Шри-Ланки в ближайшее время», — отметили в «Интуристе».

Ранее в сентябре власти Шри-Ланки приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных туристов, в том числе из России. У привитых путешественников не будут требовать сдачу ПЦР-теста за 72 часа до въезда в страну. Вместо этого отдыхающим с сертификатом о вакцинации рекомендуется проводить экспресс-тесты по прилете в Шри-Ланку.

