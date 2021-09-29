В России 16-летняя девушка засудила школу из-за буллинга

В Новосибирске 16-летняя девушка засудила школу из-за буллинга. Об этом сообщает KP.RU в Telegram-канале.

В шестом классе у россиянки возник конфликт с одной из учениц, подростки подрались. В ходе разборок обидчица чуть не сломала нос девушке. Спустя несколько лет жертва буллинга составила иск на возмещение моральной компенсации от школы. Специально для этого девушка изучила российское законодательство. По словам пострадавшей, учителя знали о травле в классе, но бездействовали.

Суд взыскал со школы 15 тысяч рублей и выплатил истице. Теперь россиянка готовит еще один иск — на обидчицу.

Ранее психолог Альбина Локтионова рассказала, что нежелание ребенка идти в школу, а также психосоматические болезни могут быть признаками буллинга. Психолог заявила, что родители смогут помочь ребенку в такой ситуации, если будут задавать правильные вопросы, при этом делать это надо осторожно, так как не все дети хотят об этом разговаривать.