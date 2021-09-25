Под Одессой подросток поджег церковь из-за буллинга в школе

РЕН ТВ: на Украине в селе Иванчанка 12-летний школьник поджег церковь из-за буллинга

На Украине в селе Иванчанка Одесской области 12-летний школьник поджег церковь из-за буллинга со стороны одноклассника, сообщает РЕН ТВ.

Подросток устроил поджог 21 сентября. В результате пожара было повреждено здание и церковное имущество. Огонь удалось потушить местным жителям, пострадавших в результате инцидента нет.

Мальчик сдался полиции и признался, что своим поступком хотел отомстить однокласснику, который якобы над ним издевался. На его родителей, которые раньше нарушали закон, составят протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Правоохранители также проверяют версию буллинга среди школьников.

Ранее сообщалось, что в селе Верх-Усугли Забайкальского края школьники украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского и подожгли его машину, а также угрожали учителю ножом.