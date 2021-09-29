На Украине убийцу украинского спецназовца заподозрили в работе на ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене «наемного убийцу», который является «агентом ФСБ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, российская спецслужба специально завербовала подозреваемого «для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины». Отмечается, что в апреле 2016 года он вместе с напарником прибыл из России «для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий».

Подозреваемому вменяют убийство украинского спецназовца, которое, предположительно, он совершил вместе со своим подельником в 2016 году в Ровенской области. Отмечается, что оружие для этого злоумышленник предварительно скрытно переправил из России.

В ведомстве заявили, что напарник подозреваемого был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения украинской границы. Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Ранее СБУ обвинила ФСБ в попытке ликвидировать украинского военного специалиста. В спецслужбе заявили, что украинской разведке удалось обезвредить «российского агента», который должен был устроить взрыв в автомобиле эксперта.