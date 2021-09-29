На Украине назвали «поимевшего» страну больше всех западного партнера

Украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» заявил, что никто не «поимел» страну из всех ее западных партнеров так, как это сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Он назвал ее причиной того, что Киев не смог договориться с Москвой о поставках газа.

«Вот действительно, так, как Меркель сделала Украину или поимела, наверное, это больше подходит в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнеров. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что любой такой акт, если один не захочет, то другой не вскочит», — заявил эксперт.

По его словам, Украина имела возможность создать газотранспортный консорциум с Россией и Германией. Даже в случае, если этого не происходит, Киев мог договориться о заключении прямых контрактов по поставке газа, как это сделала Венгрия, добавил Атаманюк.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил опасения из-за дефицита топлива на Украине перед грядущей зимой без российского газа. Он объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене.