Оголяющий ягодицы плащ модного бренда подняли на смех в сети

Британский модный дом Burberry показал на прошедшем онлайн-показе тренч с вырезом на спине

Британский модный дом Burberry представил откровенную вещь на последнем онлайн-показе и подвергся критике в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Речь идет о тренче бежевого цвета с вырезом на спине, который полностью оголяет ягодицы модели. Девушки прошлись по подиуму в упомянутой одежде, из-под которой виднелись черные боди с анималистичным принтом бело-розового цвета. Их образы дополнили одинаковые босоножки на высоком каблуке и головные уборы.

Пользователи сети подняли на смех плащ бренда, посчитав его дизайн нелепым. «О чем думал дизайнер Burberry, когда придумывал этот тренч? Смеюсь в голос», «Рикардо просто оторвал кусок плаща», «Burberry — это новый тренд или я чего-то не понимаю?», «Как ему пришло это в голову — просто бред», «Какой же странной стала мода», — высказывались юзеры.

В сентябре другой дизайнер и экоактивист ввел в моду дырявые носки и развеселил россиян. Японский модельер Такаюки Фукудзава объяснил, что, по его мнению, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется выбрасывать ее.