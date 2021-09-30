В Кремле назвали еще одну договоренность Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи договорились о возможном проведении в 2021 году высшего госсовета двух стран. Еще одну договоренность назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, организация мероприятия будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. В настоящее время «она не сильно нам благоволит», добавил Песков.

Российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня создали в 2010 году. Так, представители двух стран регулярно собирались, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. Последнее, восьмое заседание совета состоялось в 2019 году.

Также стало известно, что в рамках встречи в Сочи президенты России и Турции подтвердили общую приверженность договоренностям по Сирии. Они договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе. Как отметил Песков, экстремисты в сирийской провинции «могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По данным РИА Новости, турецкий лидер высоко оценил состоявшуюся встречу. По его утверждению, переговоры прошли продуктивно.

