На Украине появился офис защиты бизнеса

При Министерстве внутренних дел (МВД) Украины появился офис защиты бизнеса. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Его руководителем был назначен советник министра внутренних дел страны, бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В ведомстве отметили, что инвесторы и предприниматели смогут обратиться в созданный «консультативно-совещательный орган» за помощью и защитой их прав. «Наша глобальная цель — сделать бизнес-среду в Украине максимально защищенной и привлекательной для инвесторов. Как украинских, так и зарубежных», —подчеркнули в МВД.

Планируется, что офис защиты бизнеса будет специализироваться на противодействии рейдерству, борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в отношении бизнеса в структурах МВД и детенизации рынка табака, спирта и топлива. Кроме того, он будет помогать Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой и контрафактной продукцией, а также с нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

Ранее создание соответствующего органа анонсировал украинский министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, новое структурное подразделение МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнес-среды на Украине.