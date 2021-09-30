Главе СКР разрешили возбудить уголовное дело на умершего судью из Дагестана

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получил разрешение от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение уголовного дела в отношении умершего судьи из Дагестана. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 30 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2019 году Мурад Магомедов, бывший судья Каспийского городского суда Республики Дагестан, вместе с помощником получили не менее восьми взяток от заинтересованных участников судебного делопроизводства. Суммы взяток составляли от 50 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

Магомедова лишили судейских полномочий, он связывал уголовное преследование со своей деятельностью на посту судьи и отрицал свою вину. Однако в марте 2020 года он умер. В это время СКРС еще вел проверку в отношении Магомедова, уголовные дела возбуждены не были.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в отношении умерших уголовное дело возбуждено быть не может, однако в данном случае следователи смогут выяснить степень вины помощника экс-судьи.

Кроме этого дела ВККС одобрила возбуждение уголовных дел на пять других российских судей — как бывших, так и действующих.