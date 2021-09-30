В Казани пройдет IX Фестиваль еврейской музыки

В Казани с 8 по 10 октября пройдет IX фестиваль еврейской музыки. Об этом сообщаетcя на официальном портале органов местного самоуправления города.

В мероприятии примут участие Алла Рид, Ilezer, Михаил Загот, Евгений Валевич, ансамбль «Мазл тов!», коллективы Ahava, Mostov band, Grand positive, «Роза Якова».

Традиционный концерт под открытым небом начнется в 11:00 8 октября у гостиничного комплекса на улице Петербургская, 11. Вход будет свободным.

Перед гостями фестиваля выступят фортепьянисты и цимбалисты, скрипачи и контрабасисты. Также состоится выступление кавер-групп и исполнителей народных мелодий.

Ранее сообщалось, что в Брянске в первых числах октября состоится 34-й межрегиональный крупный туристический фестиваль «Под облаками». Молодежные команды из разных регионов будут участвовать в турэстафете, соревнованиям по спортивному ориентированию и других различных спортивных играх.