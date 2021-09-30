Россиянин поддался уговорам любовницы и выкопал ее мужа из могилы

В Воронеже женщина попросила любовника выкопать тело ее мужа из могилы для кремации

В Воронеже женщина попросила любовника выкопать тело ее покойного мужа из могилы, чтобы исполнить последнюю просьбу усопшего. Мужчина хотел, чтобы его кремировали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина познакомилась с любовником, когда ее супруг был жив. После смерти мужчины родственники похоронили его на кладбище, несмотря на слова вдовы о желании мужа быть кремированным.

После этого у женщины появился план. Она попросила любовника о незаконной эксгумации тела. Россиянин сначала отказывался, однако в один момент поддался уговорам и отправился на кладбище. За четыре часа ему удалось выкопать тело, которое он обернул в брезент и довез до безлюдного места около деревни Ендовище. Затем тело обложили дровами, облили бензином и сожгли.

Спустя некоторое время на могилу к погибшему пришел его отец, который заметил кривой крест и покосившуюся оградку, и обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали любовника вдовы, который признался во всем во время допроса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде на складе компании «КриоРус» попытались вывезти сосуды с телами людей, замороженными ради дальнейшего воскрешения. По данным «Газеты.Ru», тела вывезла бывшая супруга владельца компании, которая не поделила с ним бизнес.