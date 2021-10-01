На дорогах в европейской стране по-новому стали бороться с лихачами

В Дании обустроили пешеходные переходы с оптической иллюзией в технике 3D

На дорогах второго по величине города в Дании Орхусе начали использовать инновации на пешеходных зебрах. При помощи 3D-моделирования на проезжей части обустроили объемные переходы, зависающие в воздухе, которые хорошо видны водителям-лихачам, пишет Euronews.

Оптическая иллюзия выглядит довольно реалистично. С указанным технологичным подходом датчане стали по-новому бороться с аварийностью на дорогах, заставляя водителей транспорта вовремя притормаживать и пропускать пешеходов.

«Мы надеемся, что автовладельцы и велосипедисты будут более внимательными по отношению к людям, которые переходят дорогу. Поэтому мы сделали вот такие зоны, 3D-переходы. Они привлекают внимание всех участников дорожного движения и одновременно подталкивают пешеходов переходить дорогу в положенном месте», — пояснил руководитель проекта Рикке Смед Виндинг.

Тестирование новых зебр в Орхусе продлится до мая 2024 года. Далее власти Дании проанализируют эффект от внедрения проекта и в случае положительного результата распространят практику на другие населенные пункты. Подобную технологию уже используют в Исландии, Австралии, Таиланде.

На российских пешеходных переходах стали чаще использовать светодиодные маячки, которые делают зебры на проезжей части более заметными в темное время суток. Использование такой подсветки, а также комплексов фотофиксации на особенно аварийных участках позволило снизить число ДТП с участием пешеходов в Подмосковье в 2020 году на 11 процентов, сообщили в ГИБДД.