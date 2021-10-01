Швейцарцам заплатят за склонение знакомых к вакцинации от коронавируса

Федеральный совет Швейцарии начнет материально поощрять граждан за склонение родственников, друзей и знакомых к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте государственного органа.

В правительстве страны заявили, что «каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе и члена семьи в преимуществах прививок от COVID-19» для увеличения общих темпов вакцинации населения. При этом все вакцинированные швейцарцы смогут назвать имя человека, который убедил их сделать прививку, и ему заплатят 50 франков в качестве благодарности от государства.

Отмечается, что граждане получат купон на указанную сумму. На данный момент власти определяют, где его можно будет применить. Предполагается, что купоном можно будет расплатиться в кино, ресторанах и других местах проведения досуга. В Федеральном совете подчеркнули, что сотрудничество в борьбе с пандемией заслуживает подобной награды.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. Он рассказал, что к настоящему времени полностью вакцинирована от коронавируса почти треть населения планеты, в общей сложности введено более шести миллиардов доз препаратов.