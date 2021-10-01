Девушка купила старый фотоальбом на барахолке и нашла в нем снимки родственников

Американка, купившая на блошином рынке старый фотоальбом, нашла потомков изображенных в нем людей и с удивлением обнаружила, что это ее дальние родственники. Об этом пишет издание Daily Mirror.

28-летняя Челси Браун работает дизайнером интерьеров и часто покупает предметы декора на блошиных рынках. Ее хобби — искать и возвращать законным владельцам потерянные семейные реликвии, которые она встречает на барахолках. Одной из таких реликвий стал фотоальбом 1927 года, который она приобрела на рынке в Нью-Йорке.

Под снимками были указаны лишь имена, поэтому для поиска изображенных на них людей Браун пришлось привлечь своего отца, который занимается генеалогией профессионально. С помощью данных переписи населения они отыскали их потомков и вернули им альбом. Лишь после этого девушка заметила, что сервис генетического тестирования, которым она пользуется, выявил родственные связи между ней и ними.

«Это очень дальнее родство, но все равно круто, — говорит она. — Теперь мы поддерживаем с ними связь по электронной почте».

Ранее стало известно, что жительница США сдала тест ДНК и узнала неожиданную правду о родителях. Как выяснилось, ее мать изменяла мужу с его двоюродным братом.