На Украине подготовят законопроект о признании документов ДНР и ЛНР

Украинское правительство разрабатывает законопроект о процедурах амнистии и признания документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет «РБК-Украина».

По его словам, в Киеве намерены разработать проект закона, который будет носить «глубокий» и «детальный» характер. Он отметил, что там, в частности, будет прописан подробный порядок амнистии и конвалидации определенных документов.

«Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого на Украине не было», — подчеркнул Резников. Конвалидация представляет собой процедуру признания ряда документов, выданных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В частности, к ним относятся свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Ранее Алексей Резников назвал Минские соглашения «мертвой историей». Он объяснил, что считает их бесперспективными и не думает, что эти договоренности сыграют значительную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.