Расшифрована переписка Марии-Антуанетты с ее любовником

Во Франции ученые полностью расшифровали переписки французской королевы Марии-Антуанетты с ее предполагаемым любовником — графом Акселем фон Ферзеном. Письма необходимо было расшифровывать, так как часть слов в них были вычеркнуты. Результат исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

«Эмоциональная окраска и подбор слов в этих письмах говорят об особых отношениях между Марией-Антуанеттой и графом Ферзеном. Интересно, что в этих письмах неразрывно сплетена любовная и политическая переписка. Судя по всему, это отражает то, как революция объединила личную и политическую жизнь элиты в то время», — пишут исследователи.

Мария-Антуанетта являлась женой французского короля Людовика XVI. Ей приписывали расточительство и любовь к роскоши. Во время Великой французской революции она участвовала в контрреволюционных заговорах и выступала за иностранную интервенцию. В 1792 году она была арестована, а в 1793 году казнена.

Ходили слухи о супружеской измене королевы. Предполагалось, что ее любовником являлся граф Ханс Аксель фон Ферзен — шведский дипломат, с которым королева поддерживала активную переписку до и после начала Великой французской революции. Французские физики подтвердили данный факт, расшифровав их переписку. Она попала в печать во второй половине XIX века из анонимных источников.

Основной посыл писем касался политических событий, однако в них было множество вычеркнутых фраз, из-за чего нельзя было точно сказать, являлись ли королева и дипломат любовниками, а также подтвердить, что письма написали действительно они.

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