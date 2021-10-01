Байден предотвратил остановку работы правительства США

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет, предотвратив таким образом шатдаун — остановку работу правительства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает продолжение финансирования федерального правительства до 3 декабря, он принят в отсутствие постоянного бюджета на 2022-й финансовый год. Глава Белого дома поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей.

Ранее Сенат США и Палата представителей утвердили законопроект о продолжении до 3 декабря финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна. Документ предполагает продление ассигнований на прежних уровнях с выделением дополнительных сумм на ликвидацию чрезвычайных происшествий и прием афганских беженцев.

2021-й финансовый год заканчивается в США 30 сентября. Инициативу было необходимо утвердить до наступления полуночи пятницы, 1 октября (по времени Восточного побережья, 7:00 по Москве), поскольку отсутствие временного бюджета грозило стране новым шатдауном — приостановкой работы правительства.