В России разработают цифровую платформу для психологической помощи детям

Владимир Путин поручил разработать сервис для психологической помощи детям и родителям

Президент России Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу, сервис для оказания психологической помощи детям и родителям. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».

Ранее стало известно, что 2023 год в России будет объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.