Саакашвили опубликовал видеообращение к сторонникам

В соцсетях задержанного в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили появилось его видеообращение, адресованное гражданам республики. Ролик опубликован в Facebook.

Обращаясь к своим сторонникам, бывший грузинский лидер отметил, что готов к задержанию. «Меня могут сейчас задержать в Тбилиси, но вы должны знать, что мы сражаемся до конца», — сказал политик. Он также призвал граждан принять участие в выборах и выразил уверенность, что уже 3 октября будет вместе со всеми «праздновать победу».

1 октября стало известно, что вернувшего в Грузию после восьми лет эмиграции Саакашвили задержали. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили уточнил, что экс-президента поместили под стражу. «Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — заявил Гарибашвили. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.